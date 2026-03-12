俳優の渡辺大（41）と北山宏光（40）が、京都旅行を堪能した。BS朝日「あなたの知らない京都旅〜1200年の物語〜」（19日後9・00）で、京都・嵐山を訪問した。2人は昨年の舞台「醉いどれ天使」で共演し意気投合。渡辺たっての希望で今回の共演が実現。京福電気鉄道嵐山本線（嵐電）に乗り、1日かけて観光地を巡った。番組では北野天満宮をはじめ、太秦近くの中華料理店、嵐山の温泉などを楽しんだ。ともに40代だが童心に返っ