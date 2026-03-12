バーガーキングを運営するビーケージャパンホールディングスの代表取締役社長の野村一裕氏は、メディア向けイベントに登壇し、「2028年までにマクドナルドに続く業界2位を目指す」と宣言。3月13日から登場する新商品「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」もお披露目された。3月13日から登場するバーガーキング新商品「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」○「2028年までにマクドナルドに続く業界2位を目指す