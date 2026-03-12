テレビアニメ『アオアシ Season2』が10月4日から、NHK Eテレにて放送されることが発表された。あわせてティザービジュアルとティザーPVが公開された。【画像】なんか成長した？4年ぶり続編『アオアシ』第2期ティザーPV場面カットビジュアルでは、Aチームへの昇格を果たした主人公・青井葦人が、「思考するサッカー」をイメージしたサッカーノートの上で力強く立つ姿が描かれている。アシトの進化と挑戦が新たなステージであるA