仲間同士で車の事故をわざと起こし、少なくとも6200万円の保険金を不正に請求していたとみられる男ら7人が逮捕されました。【写真を見る】わざと事故起こし保険金約660万円詐取など疑い男ら7人逮捕保険会社に少なくとも6200万円請求か警視庁川崎市の小柳栄治容疑者（56）ら3人は、2023年に横浜市の駐車場で車同士をわざと衝突させ、保険会社からおよそ660万円の保険金をだまし取った疑いがもたれていて、ほかの4人も去年、千