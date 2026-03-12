私はリン（32）。3歳の子どもを育てています。はじめての子育てで不安なことばかりなのに、旦那は出張が多くてあまり頼りにならず、ママ友を探すことに躍起になっていました。けれども元々うじうじとした性格なので、見知らぬ人に話しかける勇気もなく、話しかけてもらってもうまく会話をつなぐことができません。そのせいか、ママ友ができなかったのです。そんな私とママ友になってくれたのが、旦那さんの都合で都会から引っ越し