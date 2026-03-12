元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が12日、都内で行われたHappyくじ『セブン‐イレブン』商品発表会に登壇。第1子出産後初の公の場で、ハッピーオーラを振りまいた。【写真】満面の笑顔がかわいい！ママになった松村沙友理肩を大胆に出したイエローグリーンのワンピース姿で登壇した松村は「さゆりんご、ままりんごになりました！みなさんにハッピーをお届けします！」とあいさつした。イベントでは、「Happyく