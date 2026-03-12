MetaはBroadcomと協力してAIチップ「Meta Training and Inference Accelerator(MTIA)」を開発しています。2026年3月11日にはMITAシリーズのチップとして「MTIA 300」「MTIA 400」「MTIA 450」「MTIA 500」の4種が一斉に発表されました。このうちMTIA 300は既に量産されており、他のチップも2027年までに量産される予定です。Four MTIA Chips in Two Years: Scaling AI Experiences for Billionshttps://ai.meta.com/blog/meta-mtia