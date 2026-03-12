ワコールが展開するランジェリーブランド「Yue（ユエ）」は、洗練されたレースの美しさが際立つ2026年春夏コレクションを発表。2月26日より順次、全国の取扱店舗およびワコールウェブストアをはじめとするECサイトで展開しています。■上品で華やかなレースの魅力を最大限に引き出した4つのコレクション物事の理由を表す「由縁（ゆえん）」から着想したブランド名を持つ「Yue」は、素材や技法、サービスのすべてにおいて、ユーザー