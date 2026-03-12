神戸の井手口陽介、ACLEのFCソウル戦でク・ソンユンからループ弾を決めたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に出場しているヴィッセル神戸は、3月11日に行われたラウンド16の第2戦で韓国1部FCソウルと対戦して2-1で勝利した。2試合合計スコアを3-1としてベスト8への勝ち上がりを決めたが、決勝ゴールとなった元日本代表MF井手口陽介のゴールが注目されている。初戦を1-0で勝利していた神戸だが、この試合では前半20分に