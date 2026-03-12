リラクゼーションサロンが赤ちゃん同伴の母親に示した“ユニークな配慮”が話題を集め、反響を呼んでいる。【映像】サロンの“斬新な配慮”…赤ちゃんの変わったポジション投稿したのは、RIYU 5mさん（@0914riyuri）。妊娠中から利用していたリラクゼーションサロンに産後、赤ちゃん同伴で施術をお願いしたところ、施術ベッドの顔用の穴の真下に赤ちゃんが寝るスペースが用意されていたという。実際に穴から赤ちゃんの顔が覗く