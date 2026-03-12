東京・立川市のアパートに侵入し、現金1000万円などを盗んだとして男5人が逮捕されました。5人はトクリュウとみられています。窃盗などの疑いで逮捕された松本一摩容疑者（30）ら5人は去年12月、東京・立川市の自営業の男性（20代）の自宅アパートに侵入し、現金およそ1000万円とあわせておよそ500万円相当のアクセサリーなどを盗んだ疑いがもたれています。5人はトクリュウとみられ、リクルート役の松本容疑者がSNSを通じて実行役