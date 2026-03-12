静岡県牧之原市で2022年、通園バスに置き去りにされ当時3歳の園児が熱中症で死亡した事件で、県警は12日、両親を中傷する内容をインターネットに投稿したとして、侮辱の疑いで千葉県柏市の男性会社員（54）を書類送検した。