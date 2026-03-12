◇大相撲春場所5日目（2026年3月12日エディオンアリーナ大阪）モンゴル出身で“史上最強の新弟子”こと西序二段8枚目の旭富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が、同15枚目の許田（23＝二子山部屋）を上手投げで下した。幕下経験者に立ち合いからもろ差しを許し、土俵際まで追い詰められたが、こらえた。最後は逆転の上手投げで3連勝。序ノ口デビューからは10連勝とした。客席から「旭富士！」と多くの声が上がるなど注目される23歳