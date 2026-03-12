JNN（TBSテレビをキー局とする系列28局のネットワーク）に加盟する全国28局が、2025年に制作した番組や活動のうち、優秀な作品を顕彰する「JNNネットワーク協議会賞」の表彰式が11日に都内で行われ、「東京2025世界陸上」がネットワークの発展に貢献した全国ネット放送作品に贈られる特別作品賞を受賞した。【写真を見る】「東京2025世界陸上」が特別作品賞江藤愛アナ「一生忘れることができない9日間」【JNNネットワーク協議会