東京・立川市のアパートに侵入し、現金およそ1000万円などを盗んだとして「トクリュウ」グループとみられる男ら5人が逮捕されました。警視庁によりますと松本一摩容疑者ら5人は、去年12月、立川市にある20代の男性が住むアパートの一室に侵入し、現金およそ1000万円と財布やバッグなど11点、時価およそ500万円相当を盗んだ疑いが持たれています。5人は、2階のベランダによじ登り、窓をバールで割って侵入したとみられ、車で逃走し