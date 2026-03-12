元アイドルグループ、つぼみ大革命のメンバーで、よしもと所属のタレント、吉岡久美子が11日、自身のInstagramを更新し、夫とオーストラリア・ケアンズ旅行中のショットを公開した。【写真】元アイドル・吉岡久美子の水着姿吉岡は「オーストラリアのケアンズにある 街の真ん中にある無料プール」と紹介し、鮮やかな青いビキニ姿でプールにつかる姿を公開している。「最高すぎない？ 地元にあったらめっちゃ行く自信ある（笑）