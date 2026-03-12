ダスキンが運営するミスタードーナツは3月11日、春の定番商品「桜もちっとドーナツ」全4種を期間限定で発売します。■もちっと感がアップした生地にいちご味のトッピング！同シリーズでは、桜もちをイメージ。桜風味のもちっとした食感の生地と桜の花の形を取り入れた見た目が特徴です。今回は“春の桜にいちごが咲いた”をテーマに、生地のふんわり感をアップさせたほか、トッピングにいちごを使用しています。「桜もちっとドーナ