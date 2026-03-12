元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）が11日、テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜午前2時27分）に出演。芸能界に入るきっかけになった話をした。番組をお題を選ぶ箱の中から質問の紙を読み上げたAマッソ加納から「この業界を目指したきっかけは？こちらでーす」と質問。進行役の森香澄から「村重さんは何でですか、最初」と村重を指名。村重は「私は、小さい頃、めちゃくちゃ裕福な家庭じゃなかったんですよ。あ