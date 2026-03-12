中東情勢の悪化を受け、アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビとドバイから、邦人ら31人が12日、オマーンの首都マスカットに陸路で到着した。外務省が明らかにした。同日午後には政府手配のチャーター機がマスカットから出発し、羽田空港に向かう見通し。政府は13日午後にもサウジアラビアの首都リヤドからチャーター機を運航する予定。