中東情勢の混迷による原油高を受け、国内ではガソリン価格が急騰しています。けさ給油に来た客は…「いれようとしたんですけど、まだ半分残っていて、まだ大丈夫かなと思ったら上がっていたので（給油は）また来週にします」横浜市内のガソリンスタンドでは、11日夜、レギュラーガソリンの価格を152円から181円に、29円値上げしました。当初は12日朝から値上げする予定だったと言いますが、急遽、夜のうちに値上げに踏み切ったと言