北海道のドッグランで出会ったコーギーたちの隠し芸に、SNSでは驚きの声があがっている。【映像】衝突されたコーギーが綺麗に転がっていく様子愛知から旅行で来ていた紬ちゃん（8歳）。そして、突進してくるのが、りきたくん（1歳）。実はこれ、りきたくんが普段から遊びの中でよく見せる、おなじみの転がし芸だそうだが、この日は、初めて出会った紬ちゃん相手に見事なコンビネーションを披露した。注目は―転がった瞬間か