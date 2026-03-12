乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が12日、都内で行われたHappyくじ『セブン-イレブン』商品発表会に出席。出産後、初の公の場となった。イベントでは産後とは思えないスラッとしたデコルテをみせたワンピース姿、さらにはヒールも履いて登場。司会者から出産を祝福されると「さゆりんご、ママりんごになりました。みなさんにハッピーをお届けします。呼んでいただけてうれし