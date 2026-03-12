開幕戦で抜群の安定感あるショットを見せた佐久間朱莉。正確性が武器である彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】左ツマ先に注目！ コンパクトトップを作る佐久間朱莉◇◇◇2日目に大会レコードに並ぶ自己ベストの「62」をマークするなど圧巻のゴルフを見せた佐久間選手。スイング的には昨シーズンと大きく変わった点は感じられませんが、風が強い中でもスコア