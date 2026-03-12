（株）ディア四日市（四日市市）は2月26日に津地裁四日市支部より破産開始決定を受けた。破産管財人には塚越正光弁護士（リベラ法人事務所、四日市市三栄町4−9）が選任された。負債総額は約2億5000万円。独立行政法人中小企業基盤整備機構や四日市市などの出資を受けて設立した第三セクター。四日市中心街の地下駐車場となる「くすの木パーキング」の運営を担っていた。2025年3月期には売上高1億5759万円をあげていたが、