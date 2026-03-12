東京証券取引所12日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅反落した。前日終値からの下げ幅は一時900円を超えた。中東情勢への警戒感から米国で原油先物価格が上昇し、インフレ加速による景気減速を不安視した売り注文が先行した。午前終値は前日終値比848円22銭安の5万4177円15銭。東証株価指数（TOPIX）は59.61ポイント安の3639.24。イランがホルムズ海峡で機雷の敷設を始めたと伝わり、原油供給が滞るとの見方が