プロ野球・ヤクルトは、31日に本拠地・神宮球場で迎えるホーム開幕戦の始球式に、柔道・阿部詩選手が登場することを発表しました。東京五輪では兄の阿部一二三選手とともに金メダルを獲得した阿部詩選手。世界選手権5大会でも優勝を果たしています。この日の対戦相手は広島。午後6時プレーボール予定です。