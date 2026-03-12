マナビス化粧品はこのほど、審美歯科、口腔外科学の医師、歯科医師を対象に実施した「歯の美しさとビタミンDの関係性」に関する調査の結果を発表しました。■歯の美しさを保つための栄養素は？まず、歯の美しさを目的とした歯科受診（ホワイトニング、矯正など）が増えていると感じるか尋ねたところ、9割以上が「非常に増えていると感じる」（49.1％）または「やや増えていると感じる」（47.0％）と回答しました。続いて、「非常に