イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の海軍司令官は１１日、海上輸送の要衝であるホルムズ海峡の通過には、イランの許可を必須とする方針を表明した。無許可で航行する船舶は攻撃対象とする。米国やイスラエルの友好国や支援国には、事実上の海峡封鎖が続くことになる。革命防衛隊は１１日、ペルシャ湾で警告を無視して航行したタイ船籍とリベリア船籍の貨物船を攻撃したと発表した。アリレザ・タングシリ海軍司令官はＳＮＳで