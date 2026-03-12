タレントのスザンヌ（39）が、大学を卒業したことを報告し、大学名も公表。シングルマザーとして子育てをしながらの学生生活を振り返り、話題となっている。【映像】スザンヌが卒業した大学名や袴姿（複数カット）2011年に元プロ野球選手の斉藤和巳さんと結婚し、2014年1月に第1子となる男の子が誕生。しかし、2015年3月に離婚を発表し、その後は熊本へ移住していた。2022年3月には自身のYouTubeチャンネルで「35歳の新挑戦