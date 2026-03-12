サッカーＪ２、ＲＢ大宮アルディージャのＭＦ神田泰斗（１７）と、ＷＥリーグＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮのＤＦ佐藤百音（１７）による“同学年対談”がこのほど行われた。共に大宮の下部組織から高２でプロ契約を結んだ逸材同士が、男女連戦となる１４日の明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ藤枝戦、１５日のＷＥリーグクラシエカップ広島戦（ともにＮＡＣＫ）を前に初対面。２４年１０月にオーストリアの大手飲料メーカー