フジテレビの勝野健アナウンサー（26）が12日、インスタグラムを更新。フジテレビ退社を公表した。勝野アナは「【ご報告】この度、4年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました。3月末をもって『めざましテレビ』『ぽかぽか』『Live Newsイット！』を卒業いたします」と発表した。続いて「これまで未熟な私を温かく指導してくれた諸先輩方、ともに番組を作り上げてくれたスタッフの皆様、取材を通じてお世話になった