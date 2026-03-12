ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』の公開を記念した親子試写会が11日、神戸・三宮のOSシネマズミント神戸で開かれた。本編上映前のトークイベントでは、神戸どうぶつ王国（神戸市中央区）の飼育スタッフが登壇し、作品の主人公がビーバーになる設定にちなんでビーバーの生態や魅力を紹介した。同作は、「もしも動物の世界に入れたら？」という発想から生まれたディズニー＆ピクサーの最新アニメーション。動