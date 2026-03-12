タレントの堀ちえみが11日に自身のアメブロを更新。コーヒーや輸入食品などを取り揃える『カルディコーヒーファーム』で購入した商品を紹介した。この日、堀は「残りの家事を終えて、ヨーグルト食べる」と切り出し「玄米フレークとマイグラ」と写真とともに説明。「そして今日はこちらも！」と『カルディ』で購入した『きなこくるみ』を乗せたことを明かした。味については「初めて購入しましたが、とっても美味しい。くるみが香ば