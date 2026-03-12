1次ラウンドプールD●ベネズエラ5−7ドミニカ共和国○＜現地時間3月11日ローンデポ・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表がベネズエラ代表に勝利。4戦全勝で1次ラウンド1位通過を決めた。ここまで3勝0敗、すでに準々決勝進出を決めた両チームによる最終戦。ドミニカ共和国は初回、一死一塁から3番フアン・ソトが2号2ラン。先発左腕エドゥアルド・ロドリゲスが投じた外角高めの