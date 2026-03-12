主要艦艇はほぼ沈んだため小型艇への攻撃強化アメリカ中央軍は2026年3月11日、ホルムズ海峡付近でイラン軍の機雷敷設艦や小型艇を攻撃する映像を公開しました。【動画】次々と爆発炎上…これが、イランの機雷艦などへの攻撃です公式Xで中央軍は「米軍は3月10日、ホルムズ海峡付近で機雷敷設艦16隻を含む複数のイラン海軍艦艇を排除した」と発表しています。機雷敷設艦は、その名の通り海上に機雷を敷設（ふせつ）し、航行を