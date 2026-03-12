「健康のために食事を変えたい」。そう思いながら、何から始めればいいかわからない。そんな方は多いのではないでしょうか。がん予防に必要なのは、運動や睡眠といった生活習慣の土台があってこそ。でも中でも、食事の改善は「今日からできる」最も身近なアプローチです。今回は、内科医の上昌広先生が実践するがん予防のための食事法をご紹介します。増やすべき食品、控えるべき食品──そのシンプルなルールとは何か、伺いました