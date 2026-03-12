俳優の高橋英樹が11日に自身のアメブロを更新。妻との夕食に老舗料亭『菊乃井』の弁当を食べたことを報告した。この日、高橋は「夫婦それぞれに用事があり晩ごはんはお土産弁当になりました」と報告し、彩り豊かな弁当の写真を公開。「菊乃井さんのバランスのとれた美味しい弁当」と紹介し「味わって旨いなあ！と食べました」と絶賛した。また「忙しい時はこうしてバランスのとれた美味しい弁当ごはんも有り！」とコメント。最後に