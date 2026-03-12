元乃木坂46の“さゆりんご”こと松村沙友理（33）が12日、都内で行われたHappyくじ「セブン−イレブン」商品発表会に出席した。この日午前にインスタグラムで第1子の出産を発表してから1時間あまりで初の公の場に登場という、電撃復帰となった。松村は、司会の笹木かおり（35）から出産を祝福されると「ありがとうございます。さゆりんご、ままりんごになりました！！」と満面の笑みを浮かべた。この日は、13日に、からあげ棒や「