中国の全人代＝全国人民代表大会がきょう閉幕します。閉幕式では今後のアメリカとの対立を見据えた経済の「5か年計画」が可決される見通しです。中継です。全人代はきょう午後に閉幕式が行われ、新年度の予算案や経済の中期目標、「第15次5か年計画」が可決される見通しです。計画では、アメリカがサプライチェーンの「脱中国化」を進めていることを念頭に製造業などの競争力を高める方針が示されました。また、アメリカも力を入れ