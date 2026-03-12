日本航空（JAL）は、法人向け出張手配サービス「JALオンライン」で、クラスJを普通席と同額で予約できるキャンペーンを、2027年3月28日まで延長する。搭乗当日まで予約ができ、予約変更可能なJALオンライン専用のビジネスフレックス運賃の利用者が対象となる。普通席と同額でクラスJを利用できる。直行便のみ適用となり、乗り継ぎ運賃は対象外となる。