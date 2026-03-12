元乃木坂４６でタレントの松村沙友理が１２日、都内で行われた「Ｈａｐｐｙくじ『セブン―イレブン』商品発表会」に出席し、第１子を出産したことを生報告した。”今最もＨａｐｐｙなゲスト”として出席した松村は、「さゆりんご、ママりんごになりました。みんなにハッピーをお届けします、きゅるーん」と喜びを爆発させた。松村は「さゆりんごもかわいいけど、ママりんごもかわいいんじゃないですか？どうしようママりんごに