JFA（日本サッカー協会）は12日、3月下旬に控えた欧州遠征に臨む日本代表のメンバーを、19日の14時00分に発表することを明かした。北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ2026まで残りおよそ3カ月となったなか、日本代表は今年最初のインターナショナルマッチウィークで、欧州の強豪との2連戦に臨む。まずは現地時間29日、『ハムデン・パーク』でにてスコットランド代表と対戦。続く31日には、サッカーの聖地こと『ウェン