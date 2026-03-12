11日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16の1stレグ各試合が行われ、レヴァークーゼンはアーセナルと対戦して1-1で引き分けた。プレミアリーグで現在首位のアーセナルに対してレヴァークーゼンは組織的な守備で対抗して決定機を作らせず、46分にコーナーキックからロベルト・アンドリッヒのヘディングシュートで先制点を奪取。終盤89分にアーセナルのカイ・ハフェルツにペナルティキックを決められ勝利こそ逃したも