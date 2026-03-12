■これまでのあらすじ外面ばかりよく、本音では常に人の上に立ちたいと思っている夫に妻は疲れ切っていた。義母の快気祝いもあたかも夫が奢るかのように振る舞っていながら、後から妻に支払いを強要。夫は家族のためだと言うが、その家族の中に妻は入っていない。そして妻は外に出ることを考え出す。哲人が2歳になったある休日、外出から帰ってきたら子ども部屋のベビーベッドとバウンサーが消えていました。夫が勝手に義弟夫婦に