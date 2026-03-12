Amaneは3月に、同社の運営する東京・表参道の完全個室焼肉店「にくといろ」（東京都港区）において、店内で撮影した記念写真を独自の生成AI技術によって動画化して、記念映像としてプレゼントする新サービス「AI焼肉」を開始する。同サービスのプロモーションムービーには、俳優の遊馬晃祐さん、声優の鷲見友美ジェナさんをモデルとして起用している。●AI×焼肉の新体験「AI焼肉」では、来店客が店内のコードから専用サイトに