現地３月11日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、アルバロ・アルベロア監督が率いるレアル・マドリーは、マンチェスター・シティとホームで対戦。３−０で勝利した。５シーズン連続で実現したこのビッグマッチで、大仕事を果たしたのが、フェデリコ・バルベルデだった。20分、GKティボー・クルトワからのロングフィードをワンタッチで上手くコントロールして相手DFを置き去りにする。飛び出して