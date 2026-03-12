女優の中条あやみ（29）が12日までにインスタグラムを更新。フランスの女優レア・セドゥ（40）とのツーショットを投稿した。中条は10日、フランス・パリで開催されたルイ・ヴィトン2026年秋冬ウィメンズ・コレクションのファッションショーに出席。その様子や、パリの街を散策した写真などをインスタグラムで公開した。ストーリーズでは、「麗しのレア・セドゥ様」と並んで撮した写真をアップ。「会場入って真後ろにいたから嬉しす