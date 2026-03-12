アメリカのトランプ大統領は11日、イランへの軍事攻撃について「我々は勝利した」と語るとともに「任務を完了するまで撤退しない」とも述べ、作戦の継続を改めて示唆しました。アメリカ・トランプ大統領：勝利を早々に宣言するのは好きではない。我々は勝利した。最初の1時間で決着がついた。トランプ大統領は訪問先のケンタッキー州で演説し、イランへの軍事作戦について「我々は勝利した」と強調するとともに、「2年ごとに後戻り