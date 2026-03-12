1300年の歴史を誇る古都・奈良に、かつてない宿泊体験が誕生しようとしています。宗教法人東大寺と近鉄・都ホテルズは、奈良公園に隣接する世界遺産・東大寺の玄関口であった史跡「西大門跡」に、新たな宿泊施設を建設・運営する計画を発表しました。開業は2028年秋を予定しています。この歴史あるエリアに、全25室前後の低層建築を分散配置し、喧騒から離れた静謐な滞在空間を提供します。近年、高級ホテルの進出が相次ぐ奈良市に