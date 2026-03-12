東京・渋谷のスクランブル交差点で台湾の女児が体当たりされて転倒した件について、この映像を見たオーストラリアの屈強な男性が現場を訪れてぶつかられるかを検証した。台湾メディアの自由時報が11日に伝えた。先日、台湾から日本に旅行に来ていた女児が、スクランブル交差点で女性に故意にぶつかられて転倒する動画がX（旧ツイッター）などに投稿され、大きな反響を呼んだ。そうした中、世界最強の力自慢を決めるコンテスト「ワ